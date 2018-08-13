مهندس العقوبات السيناتور ليندسي غراهام يشكر ترامب على فرضها "لصد روسيا"

شكر السناتور الأمريكي ليندسي غراهام، رئيس البلاد، دونالد ترامب، على فرضه عقوبات ضد روسيا، على خلفية تسميم عميل الاستخبارات الروسي السابق، سيرغي سكريبال وابنته يوليا في بريطانيا.

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وقال هذا السيناتور الذي يعتبر أحد مهندسي العقوبات، في حديث لشبكة فوكس نيوز الليلة الماضية: "أنا ممتن للرئيس ترامب لصده روسيا".

وأكد هذا السياسي المثير للجدل، أنه رحب بقرار الإدارة فرض عقوبات جديدة ضد موسكو.

وأعرب عن "يقينه بنسبة مائة في المائة" بأن روسيا تحاول التأثير على انتخابات الكونغرس الأمريكي، التي سيتم إجراؤها في نوفمبر المقبل.

ومع ذلك، قال إنه لا يعارض تطبيع العلاقات مع روسيا بشرط "تغيير سلوكها".

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة قررت فرض عقوبات ضد موسكو، بزعم أنها انتهكت في سالزبوري، قانونا يحظر استخدام الأسلحة الكيميائية.

ووفقا لهيذر نويرت، تتضمن المجموعة الأولى من العقوبات، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 22 أغسطس الجاري، حظر إصدار تراخيص لتصدير بضائع ذات استخدام مزدوج وتتعلق بالأمن القومي إلى روسيا، فيما تتضمن الحزمة الثانية، خفض العلاقات الدبلوماسية وحظر رحلات شركة الطيران الروسي الرسمية "أيروفلوت" إلى الولايات المتحدة، ووقف كافة الصادرات الأمريكية إلى روسيا.

المصدر: إنترفاكس