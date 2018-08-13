اتحاد الموارد الروسية مع التقنيات الألمانية كابوس يقلق واشنطن

اعتبرت زعيمة حزب اليسار الألماني، سارة فاغنكنشت، أن أمريكا تخشى من توحيد الموارد الروسية مع التقنيات الألمانية، لذلك زعزعت استقرار الشرق الأوسط وحاربت إيران من أجل الموارد.

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وقالت فاغنكنشت، النائب في البوندستاغ الألماني، في مقابلة مع صحيفة فرانكفورتر ألغماين، نشرت مساء الأحد:"إن الولايات المتحدة تنتهج سياسة الدفاع عن مصالحها الخاصة، ومع وصول (الرئيس دونالد) ترامب، لجأت إلى أساليب عدوانية. مصالحهم تتناقض مع أوروبا في أهم القضايا، وليس فقط في القضايا الاقتصادية. ومن خلال حروبها من أجل الموارد، زعزعت الولايات المتحدة استقرار الشرق الأوسط وما زالت تفعل ذلك في إيران. في نفس الوقت تدفع أوروبا ثمن ذلك أولاً. يجب علينا ألا نطيع سياسة تتعارض مع مصالحنا"، حسب تعبير النائب فاغنكنخت.

ووفقاً لهذه السياسية، فإن العلاقات السلبية مع روسيا، تتناقض مع مصالح الاتحاد الأوروبي، التي على العكس، يجب أن تقيم علاقات مثمرة مع موسكو.

وأوضحت قائلة: "لقد كانت الولايات المتحدة دائما خائفة من توحيد الموارد الروسية والتكنولوجيا الألمانية - وهم على حق في ذلك بالتأكيد"، خلصت النائب فاغنكنشت.

وتدهورت العلاقات بين موسكو وأوروبا بعد الانقلاب الذي دعمته واشنطن في أوكرانيا عام 2014 والأحداث اللاحقة، بما في ذلك إعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا بموجب استفتاء شعبي متوافق مع حق تقرير المصير المنصوص عليه في القانون الدولي.

المصدر: نوفوستي