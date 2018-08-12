العثور على اثنين من المهاجرين متوفيين في غابة كرواتية قرب البوسنة

عثرت الشرطة الكرواتية اليوم الأحد على جثتي مهاجرين يعتقد أنهما تسللا إلى كرواتيا، العضو في الاتحاد الأوروبي، من البوسنة، في غابة على بعد حوالي 90 كم من الحدود بين البلدين.

وذكرت المتحدثة باسم الشرطة الكرواتية في مدينة كارلوفاتس وسط البلاد، سينكا ستاروفسكي، للصحافيين، أنه "تم العثور على 12 مهاجرا بينهم اثنان متوفيان"، في غابة كثيفة مجاورة لبلدة درزنيشا صباح الأحد، بعد تلقي بلاغ من السكان المحليين.

ولم تكشف المتحدثة أي تفاصيل إضافية لجهة عمر المهاجرين وجنسياتهم وسبب الوفاة، واكتفت بالقول إنه يجري التحقيق حاليا في الحادث.

لكن بعض وسائل الإعلام الكرواتية نقلت أن المهاجرين المتوفيين لقيا مصرعهما على الأرجح جراء انهيار أرضي في المنطقة الوعرة بعد عبورهم الحدود من البوسنة.

وتقدر السلطات البوسنية أن نحو 4000 مهاجر ولاجئ موجودون حاليا على أراضيها خصوصا في بلدتي بيهاتش وفيليكا كلادوسا القريبتين من الحدود الكرواتية على أمل العبور إلى دول الاتحاد الاوروبي على طول ما يعرف ب"طريق البلقان".

ويقيم العديد منهم في متنزهات أو مبان مهجورة، وتوفر اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومتطوعون محليون الوجبات وغيرها من الخدمات الأساسية لهم.

وهؤلاء من بين أكثر من عشرة آلاف مهاجر دخلوا البوسنة بشكل غير قانوني منذ يناير 2018، بحسب آخر إحصاءات الحكومة المحلية.

وطبقاً لمنظمة "أطباء بلاد حدود" فقد لقي أكثر من 80 مهاجرا مصرعهم منذ بداية العام على طول طريق البلقان التي تبدأ من تركيا بسبب الغرق أو التجمد حتى الموت أو حوادث الطرق.

المصدر: أ ف ب + أسوشيتد برس