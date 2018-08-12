ألمانيا محذرة من عقوبات ترامب: تركيا تعني لأوروبا الأمن

قال وزير الاقتصاد والطاقة الألماني بيتر ألتماير إن تركيا بالنسبة لأوروبا تعني الأمن والموثوقية، مشيرا إلى أن بلاده تعمل مع أنقرة في موضوع الهجرة "بشكل عظيم".

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وأضاف ألتماير، في حوار مع صحيفة "بيلت أم زونتاغ"، نشر الأحد، أن بلاده ترغب في تطوير علاقاتها الاقتصادية مع تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والتي يبلغ عدد سكانها 81 مليون نسمة.

ولفت الوزير إلى أنه مسؤول عن مصالح أكثر من 7 آلاف شركة ألمانية تعمل في تركيا.

وأشار الوزير الألماني إلى زيارة من المزمع أن يجريها إلى تركيا رفقة وفد موسع في أكتوبر، سيلتقي خلالها وزيري الاقتصاد والطاقة.

وحذر بيتر ألتماير من أن الرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الواردات التركية والصينية "يمكنها أن تضر بالاقتصاد العالمي"، مضيفا أن هذه حرب تجارية تقلل من النمو الاقتصادي وتهدمه، وتخلق عدم الثقة.

وأكد الوزير الألماني أن العالم بحاجة إلى تجارة عالمية ذات رسوم منخفضة، وحمائية أقل وأسواق مفتوحة.

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واتخذ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، إجراء ضد صادرات الصلب والألومنيوم التركية إلى الولايات المتحدة، ما أسفر عن هبوط حاد للعملة التركية في الأسواق.

وغرد ترامب عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "لقد وافقت للتو على مضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم، في حين تنزلق عملتهم، الليرة التركية، متراجعة بسرعة مقابل دولارنا القوي جدا، ستصبح رسوم الألومنيوم على تركيا 20% ورسوم الصلب 50%".

وكانت العملة قد سجلت انخفاضا في الأسبوع الأول من شهر أغسطس، عندما أعلن البيت الأبيض، الأربعاء 1 أغسطس، فرض عقوبات على وزير العدل، عبد الحميد جول، ووزير الداخلية سليمان صويلو، بسبب سجن القس أندرو برانسون.

المصدر: الأناضول + وكالات