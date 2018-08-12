أردوغان: نعتزم تحرير مناطق جديدة في سوريا وبسط الأمن فيها قريبا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حكومته عازمة على تحرير مناطق جديدة في سوريا قريبا وبسط الأمن فيها وألمح إلى احتمال توسيع نطاق العمليات العسكرية لتشمل سنجار العراقية.

وأكد الرئيس التركي في كلمة ألقاها اليوم الأحد خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية في ولاية طرابزون شمال شرقي البلاد أن الحكومة قامت بتسريع جهودها العسكرية والدبلوماسية لتفادي وقوع كارثة في محافظة إدلب السورية على غرار ما حصل في المناطق الأخرى.

وأشار أردوغان إلى أن قرابة ربع مليون سوري عادوا من تركيا إلى مناطق في سوريا بسط الجيش التركي الأمن فيها خلال عملياته العسكرية السابقة.

وأضاف أن الخطة تقضي "بإنقاذ (منطقة) قنديل العراقية من تحويلها إلى بؤر للإرهاب، وقد تشمل سنجار إذا اقتضت الضرورة".

المصدر: الأناضول + رويترز