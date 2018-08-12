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ظاهرة فلكية بانتظار إسرائيل هذا المساء!

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ظاهرة فلكية بانتظار إسرائيل هذا المساء!
Reuters Jon Nazca
أرشيف
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قررت السلطات الإسرائيلية إطفاء الأضواء في بلدة متسبي ريمون، في صحراء النقب، حتى يستطيع سكان هذه البلدة مشاهدة الأمطار النيزكية، مساء اليوم الأحد.

وأفادت بوابة ".vesty.co.il" بأنه من المتوقع أن يسقط ما بين 60 و120 نيزكا في ذروة نزول النيازك المتوقع هذه الليلة.

وبالإضافة إلى سكان بلدة متسبي ريمون، من المنتظر أن تتوافد أعداد كبيرة من السياح إلى البلدة الواقعة جنوب إسرائيل لمشاهدة هذه الظاهرة الطبيعية النادرة.

المصدر: نوفوستي

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