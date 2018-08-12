بطل العالم الألماني للملاكمة مرتديا قميصا عليه العلمين التركي والسوري: أنا حفيد العثمانيين

وصف بطل العالم في الملاكمة عمر مانويل شار، وهو ألماني من أصل سوري، نفسه بأنه "حفيد العثمانيين"، معبرا عن حبه الشديد لتركيا وللرئيس رجب طيب أردوغان.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين إثر وصوله إلى إسطنبول، أمس السبت، لقضاء عطلته الصيفية، واعتبر فيها تركيا "نصفه الآخر".

ووصل عمر مطار أتاتورك الدولي بإسطنبول برفقة رجل الأعمال الألماني كريستيان جارغر. واستقبله مدربه في تركيا فيدات ألياز ومجموعة من مشجعيه، حيث كان مرتديا قميصا رسم عليه علما تركيا وسوريا.

وقام شار بتقبيل العلم التركي الموجود على قميصه أثناء عرضه لحزامه الذهبي أمام الصحفيين.

وعبر في تصريحات صحفية عن حبه لتركيا، مبينا أنه يحب قضاء عطلاته فيها.

وأشار أنه زار تركيا في 21 فبراير الماضي من أجل لقاء أردوغان.

وقال: "أنا حفيد العثمانيين. أنا فخور بتركيا، فهي دولة ناجحة جدا، وذات قلب كبير، وتعد نموذجا بين الدول الإسلامية". وأضاف: "أحب تركيا جدا، لأنها تقف إلى جانب جميع الدول الإسلامية".

وأردف: "زرت تركيا في وقت سابق للتعبير عن شكري لها لأنها تساعد اللاجئين". وعبر عن إعجابه الشديد بالرئيس التركي قائلا: "أحب العم والرئيس أردوغان جدا".

وحول حملة العداء العنصرية التي طالت لاعب كرة القدم الألماني من أصل تركي، مسعود أوزيل، مؤخرا، والتي أعلن بسببها اعتزاله اللعب مع المنتخب الألماني، قال عمر إن "أوزيل لاعب كبير، وحقق نجاحات كبيرة. تركيا بلده لذا من الطبيعي أن يقف مع بلاده وأردوغان رئيسه، ولا أرى مانعا في التقاطه صورة معه".

واعتبر عمر أن ألمانيا هي نصف قلبه، وتركيا نصفه الآخر، مؤكدا أنه يشعر بنفسه وكأنه مواطن تركي.

المصدر: الأناضول