الشرطة البريطانية: إصابة 10 أشخاص على الأقل في حادث إطلاق نار في مدينة مانشستر

أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الأحد، عن إصابة 10 أشخاص جراء عملية إطلاق نار في مدينة مانشستر.

وقالت شرطة مدينة مانشستر في بيان لها إنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، مؤكدة أنهم ليسوا بحالة حرجة.

ووصفت إطلاق النار بـ"الهجوم الخطير"، موضحة أن الجروح لا تشكل خطرا على حياة المصابين.

ولم تشر سلطات المدينة إلى دوافع إطلاق النار، كما لم توضح هوية منفذيه بعد.

Several people have been injured after shots were fired in #MossSide earlier this morning. Extra officers will continue to patrol the area over the coming days. https://t.co/qzIQJzfKeXpic.twitter.com/I4CevWIlOo — G M Police (@gmpolice) August 12, 2018

Ten people injured in a shooting in Moss Side, Manchester overnight - injuries range from minor to major pic.twitter.com/F2dTqjjVxL — Zora Suleman (@ZoraSuleman) August 12, 2018

المصدر: وكالات