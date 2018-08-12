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الشرطة البريطانية: إصابة 10 أشخاص على الأقل في حادث إطلاق نار في مدينة مانشستر

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الشرطة البريطانية: إصابة 10 أشخاص على الأقل في حادث إطلاق نار في مدينة مانشستر
AFP
عناصر الشرطة البريطانية
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أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الأحد، عن إصابة 10 أشخاص جراء عملية إطلاق نار في مدينة مانشستر.

وقالت شرطة مدينة مانشستر في بيان لها إنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، مؤكدة أنهم ليسوا بحالة حرجة.

ووصفت إطلاق النار بـ"الهجوم الخطير"، موضحة أن الجروح لا تشكل خطرا على حياة المصابين.

ولم تشر سلطات المدينة إلى دوافع إطلاق النار، كما لم توضح هوية منفذيه بعد.

المصدر: وكالات

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