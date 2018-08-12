كندا تكشف هوية الشخص الذي قتل 4 أشخاص في مدينة فريدريكتون

وجهت الشرطة الكندية تهما رسمية للرجل الذي أطلق النار، الجمعة الماضية، في مدينة فريدريكتون عاصمة مقاطعة نيو برونزويك الكندية، الأمر الذي أسفر عن مقتل 4 أشخاص.

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وجاء في بيان صدر عن شرطة المدينة أنه تم توجيه اتهامات بالقتل في ظل ظروف مشددة لأحد سكان مدينة فريدريكتون (48 عاما).

وأضاف: "تم توجيه الاتهامات لماتيو فينسينت رايموند بسبب مقتل ضابطين في شرطة فريدريكتون ومدنيين اثنين من سكان المدينة".

ومن المتوقع أن يبقى المتهم في السجن حتى بداية المحاكمة في 27 أغسطس الجاري. ولا يزال التحقيق في ملابسات الحادث مستمرا حتى اليوم. أما أسباب الحادث فلا تزال غامضة.

المصدر: نوفوستي