تغريدة بريئة للسفارة الروسية في واشنطن تحمل في طياتها معان كبيرة!

نشرت السفارة الروسية في واشنطن، على صفحتها الرسمية في موقع "تويتر" تغريدة كتبت فيها: "صباح الخير، قوات الفضاء!" مرفقة بصورة لشعار قوات الفضاء الروسية.

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ووضعت السفارة في تغريدتها، رابط القسم الخاص بهذه القوات على الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الروسية.

تغريدة السفارة الروسية جاءت تعليقا على إعلان نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، الخميس الماضي، عن خطط لإنشاء وزارة للقوات الفضائية العسكرية بحلول عام 2020، علما أن روسيا أنشأت قواتها الفضائية منذ سنوات، كقسم من القوات الجوية في وزارة الدفاع.

وكانت القوات الفضائية موجودة في روسيا كفرع مستقل من القوات العسكرية منذ عام 2001 وحتى عام 2011. ومنذ 1 ديسمبر 2011 تم دمجها بقوات الدفاع الجوي والفضائي، وفي 1 أغسطس 2015 جرت إعادة إنشائها كنوع من القوات ضمن القوات الجوية–الفضائية.

يشار غلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالب في وقت سابق بإنشاء قوات فضائية أمريكية، كنوع منفصل من القوات، ودعا إلى الهيمنة على الفضاء الخارجي. وقال إن الولايات المتحدة تسعى جاهدة إلى القيادة في الفضاء، ولكنها لا تنوي "التضييق" على روسيا والصين.

المصدر: نوفوستي