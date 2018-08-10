ارتفاع عجز الميزانية في الولايات المتحدة بنسبة 79% في شهر يوليو

ارتفع عجز الميزانية في الولايات المتحدة في يوليو 2018 إلى 76 مليار و800 مليون دولار بزيادة 79% عن نفس الشهر في عام 2017، وفقا لوزارة الخزانة الأمريكية يوم الجمعة.

وكشفت أن العجز بلغ في أول 10 أشهر من هذا العام المالي 683.97 مليار دولار، ما يمثل زيادة بنحو 21% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأفادت بأن العجز كان 566.02 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام 2017.

وبلغ إجمالي الإيرادات الشهر الماضي 225 مليار دولار، بانخفاض 3 في المئة على أساس سنوي، بينما سجلت النفقات قفزة قدرها 10 في المئة إلى 302 مليار دولار.

U.S. federal budget gap widens 21% in first ten months of the fiscal year https://t.co/F0v6RLXtIQ — Real Time Economics (@WSJecon) 10 août 2018

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تعهد لدى وصوله إلى السلطة باصلاح الاختلالات في الحسابات العامة وتقليل العجز الكبير والديون الفيدرالية.

وكانت آخر مرة تسجل فيها الحكومة الفيدرالية عجزا بقيمة تريليون دولار في عام 2012 في ظل رئاسة باراك أوباما.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية