سلطات فنزويلا تطلب مساعدة "الإنتربول" في اعتقال معارض

طلبت سلطات فنزويلا من "الإنتربول" إصدار مذكرة اعتقال "حمراء" بحق المعارض خوليو بورخيس الذي تتهمه كراكاس بالضلوع في محاولة اغتيال الرئيس نيكولاس مادورو.

وأفادت قناة "تيليسور" الفنزويلية بأن فنزويلا طلبت مساعدة في إلقاء القبض على بورخيس، الموجود حسب معلوماتها في كولومبيا، وتسليمه إلى كراكاس.

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وفي وقت سابق أعلن وزير الخارجية الفنزويلي خورخيه أريازا أن بلاده وجهت طلبا رسميا إلى كولومبيا يوم الخميس، بتسليم 5 من المشتبه بهم في محاولة اغتيال مادورو، بمن فيهم المعارض ورئيس البرلمان السابق بورخيس، لكن كولومبيا قالت إنها لم تتسلم أي طلب من هذا القبيل.

وأمرت المحكمة العليا في فنزويلا باعتقال بورخيس، الذي نفى مسؤوليته عن الهجوم، الذي اعتبره "مسرحية".

المصدر: نوفوستي