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وزير فنزويلي: تفجير طائرة مسيرة استهدفت مادورو تم عن بعد من الولايات المتحدة

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وزير فنزويلي: تفجير طائرة مسيرة استهدفت مادورو تم عن بعد من الولايات المتحدة
AFP Juan BARRETO
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
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صرح وزير الاتصالات والإعلام الفنزويلي خورخيه رودريغيز بأن إحدى الطائرات المسيرة التي استخدمت لاستهداف الرئيس نيكولاس مادورو تم تفجيرها عن بعد من الولايات المتحدة.

وتعهد الوزير الفنزويلي بتقديم أدلة على أن مدبري ومنفذي الهجوم الفاشل "تلقوا دعما ليس فقط من كولومبيا والولايات المتحدة، بل ومن دول أخرى أيضا".

وجدير بالذكر أنه تم استهداف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بطائرات مسيرة مفخخة أثناء إلقاء خطابه في العاصمة كراكاس يوم 4 أغسطس. ونجا مادورو وكبار المسؤولين الآخرين من محاولة الاغتيال.

وحتى الآن حددت فنزويلا 25 شخصا يشتبه بتورطهم في الهجوم، وتم اعتقال 10 منهم.

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واتهمت السلطات الفنزويلية القوى المعارضة اليمينية بالوقوف وراء محاولة الاغتيال هذه. كما وجهت اتهامات إلى كولومبيا والولايات المتحدة بتقديم الدعم لها.

ورفضت كولومبيا الاتهامات الموجهة إليها بهذا الخصوص، كما وصف بعض المعارضين محاولة اغتيال مادورو بأنها "مسرحية" لتبرير قمع المعارضة.

المصدر: تاس

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