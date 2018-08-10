أردوغان: رغم الهجمات سنختتم 2018 بنسبة قياسية في النمو

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الجمعة، أن بلاده ستختتم 2018 بنسبة قياسية في النمو رغم الهجمات التي تتعرض لها عبر رفع أسعار صرف الدولار.

وقال في كلمة خلال مراسم افتتاح طريق سريعة في العاصمة أنقرة، "رغم الهجمات التي نتعرض لها عبر رفع أسعار صرف الدولار فإن نمو الاقتصاد التركي سيتواصل، وسنختتم 2018 بنسبة قياسية في النمو".

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وأضاف "ليس بإمكان أحد أن يحُول بيننا وبين أهدافنا ولن نسمح بذلك".

وذكر الرئيس التركي أنه لا يمكن لمن استضافوا أعضاء منظمة غولن ولم يتخذوا أي خطوة حيالهم، أن يعطوا أنقرة دروسا في القانون.

وتابع "من وضعوا جانبا المبادئ الأساسية للقانون بشأن قتلة المئات من مواطنينا بوحشية (منظمة غولن)، لا يمكنهم التحدث إلينا عن الديمقراطية، ولا استخدام لغة التهديد، والابتزاز مع هذا الشعب".

وأكد أردوغان أن حل القضايا يتم عبر الهدوء والمفاوضات والدبلوماسية، مشيرا إلى أن ما عدا ذلك فكل السبل ستؤدي إلى طريق مسدود.

وبخصوص عدد السياح الروس، أشار أردوغان إلى أن هناك توافدا كبيرا للسياح الروس على تركيا، قائلا "أعتقد أن 6 ملايين سائح سيأتون هذا العام.. هذه العلاقات والاتصالات بيننا، تجعلنا أقوى".

من جهته صرح المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين أنه لا يمكن لأي تهديد أو ابتزاز أو حملة أن تنال من إرادة تركيا.

المصدر: الأناضول