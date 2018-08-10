إصابة 19 سائحا إسرائيليا في أنطاليا التركية

أسفر حادث سير في مدينة أنطاليا التركية عن إصابة 19 سائحا إسرائيليا.

ونقلت صحيفة "حرييت" التركية، أن الحادث وقع مساء أمس الخميس، وتمثل في اصطدام حافلة تقل سياحا، بسيارة على الطريق السريع مانافجات-أنطاليا.

وذكر الصحيفة أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى، مشيرة إلى أن السياح وصلوا إلى أنطاليا صباح أمس الخميس بهدف الاستجمام والسياحة.

المصدر: وكالات