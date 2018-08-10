// 26.06.2018 по тикету 15478
إصابة 19 سائحا إسرائيليا في أنطاليا التركية
Reuters Osman Orsal
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أسفر حادث سير في مدينة أنطاليا التركية عن إصابة 19 سائحا إسرائيليا.
ونقلت صحيفة "حرييت" التركية، أن الحادث وقع مساء أمس الخميس، وتمثل في اصطدام حافلة تقل سياحا، بسيارة على الطريق السريع مانافجات-أنطاليا.
وذكر الصحيفة أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى، مشيرة إلى أن السياح وصلوا إلى أنطاليا صباح أمس الخميس بهدف الاستجمام والسياحة.
المصدر: وكالات
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