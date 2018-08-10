البنتاغون: روسيا والصين تشكلان تهديدا لقدراتنا الفضائية

أشار تقرير جديد صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية إلى أن كلا من روسيا والصين "تشكلان تهديدا لقدرات الولايات المتحدة الفضائية".

وتحدث التقرير عن أن روسيا والصين منافسان استراتيجيان في مجال "الأسلحة الفضائية"، الأمر الذي من شأنه "تحييد القدرات العسكرية الأمريكية في الفضاء، في حال وقوع مواجهة ما".

كما أشار التقرير الدفاعي إلى خطة جديدة تهدف إلى تكثيف قيادة الفضاء الأمريكية لجهودها في مجال تطوير المراقبة العالمية لمسار الصواريخ الحربية والفضائية كذلك، اعتمادا على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

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وبالرغم من الاتهامات الأمريكية لروسيا والصين بتطوير "تقنيات فضائية لمواجهة الولايات المتحدة"، إلا أن الدولتين أعلنتا مرارا عن التزامهما المطلق باستخدام الفضاء للأنشطة السلمية وحسب.

كما دعت حكومتا البلدين خلال قمة بريكس الأخيرة، الولايات المتحدة وكذلك جميع الدول، إلى الالتزام بعمليات الفضاء السلمية بما يتوافق مع القانون الدولي، وأكدتا على أن الفضاء يجب أن يبقى منطقة خالية من جميع أنواع السلاح.

المصدر: Sputnik News