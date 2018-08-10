وزير خارجية كندا السابق ينصح ترودو: استقل طائرتك واذهب إلى السعودية!

وجه وزير الخارجية الكندي السابق، جون بايرد، نصيحة إلى رئيس حكومة بلاده جاستن ترودو دعاه فيها إلى أن يستقل طائرته ويتوجه إلى السعودية لمقابلة مسؤوليها واحتواء الأزمة بين البلدين.

ولقيت هذه النصيحة الصادرة عن وزير كندي سابق في حوار أجرته معه قناة بلومبيرغ أمس، اهتماما واسعا من قبل وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

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وذكرت شبكة "CNN" أن الوزير الكندي السابق أوضح موقفه من الأزمة الراهنة بين بلاده والسعودية بقوله: "عندما توقع صفقة أسلحة بـ3.5 مليار دولار (بين السعودية وكندا) فإنك تتوقع على الأقل الشكر، يتوجب علينا الوقوف إلى جانب صديق وحليف مثل السعودية، فهم يواجهون تهديدات من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية الذين يريدون الاستيلاء على مكة والمدينة، إلى جانب إيران وسيطرتها على الحكومة في اليمن في الوقت الذي تقوم المملكة بصدهم".

ومضى بايرد في هذا السياق قائلا: "نحن نتشارك المخاوف مع السعودية، نعم نحن نختلف حول بعض القيم، ولكن لا يوجد شك بأن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يأخذ البلاد صوب الاتجاه الصحيح ويتبنى الوسطية الإسلامية ويحد من تمويل الوهابية في العالم وأيضا يقوم بإصلاحات ضخمة على الصعيد الإنساني وحقوق المرأة..".

ورأى الوزير الكندي السابق أن المطلوب هو "أن يستقل تردودو( رئيس الوزراء الكندي) طائرته إلى الرياض ويحاول حل هذه المسألة، وهذا في صالح كندا والعمال الكنديين"، محذرا من أن "هذا الأمر ستكون له تداعيات كبيرة".

المصدر: CNN