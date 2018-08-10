والدا ميلانيا ترامب يحصلان على الجنسية الأمريكية

حصل والدا ميلانيا ترامب سيدة أمريكا الأولى السلوفينية الأصل على الجنسية الأمريكية خلال حفل تجنيس نظم في نيويورك أمس الخميس.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المحامي المكلف بملفهما، مايكل وايلدز، قوله إن والدي زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيكتور وأماليا نافس، أديا اليمين للحصول على الجنسية.

ولم يحدد المحامي الفترة التي استغرقها استكمال إجراءات حصول والدي ميلانيا على الجنسية الأمريكية، كما لم يوضح ما إذا كانت السيدة الأمريكية الأولى وراء كفالة إقامتهما الدائمة في أمريكا قبل حصولهما على الجنسية.

وكان ترامب قد انتقد في السابق ما سماه بـ "الهجرة المتسلسلة"، وهو الحصول على الجنسية الأمريكية بسبب حصول أحد أفراد الأسرة عليها، أي ما يسمى أحيانا بـ"لم الشمل".

ويؤيد ترامب نظاما للهجرة يعطي الأولوية لأصحاب الكفاءات بدلا من الأقارب، وتعرض لانتقادات شديدة من قبل منظمات حقوق الإنسان لهجومه العلني على قوانين الهجرة والمهاجرين.

ويعتبر الرئيس الجمهوري أن هذا النظام يحرم الأمريكيين من الوظائف ويهدد الأمن القومي، داعيا إلى اعتماد نظام يستند إلى معيار الكفاءة ومنح الإقامة لأشخاص متعلمين ومهنيين يجيدون اللغة الإنجليزية.

ووالد سيدة أمريكا الأولى، فيكتور نافس، كان بائع سيارات في سلوفينيا، أما والدتها أماليا فقد عملت سابقا في مصنع أنسجة، وهما الآن متقاعدان ويمضيان غالبية أوقاتهما في الولايات المتحدة، حيث يقضيان الوقت مع ابنتهما وحفيدهما ابن الرئيس الأمريكي ترامب.

المصدر: أ ف ب