فرقاطة روسية تتعقب غواصة أمريكية في المتوسط

رصدت فرقاطة "الأميرال إيسين" التابعة لأسطول البحر الأسود الروسي أثناء رحلتها الأخيرة إلى البحر المتوسط تحركات غواصة أمريكية من طراز "أوهايو" وتعقبتها.

ونقلت صحيفة "إزفيستيا" الروسية عن قيادة الأسطول الحربي الروسي أن العثور على الغواصة جرى في أبريل الماضي واستمرت ملاحقتها أكثر من ساعتين.

وأضافت أن طاقم الفرقاطة الروسية سجل أهم مؤشرات الغواصة الأمريكية، وسيتم فيما بعد كشفها وضمها إلى ما يسمى بـ "صورة الغواصة الصوتية".

وأفادت وسائل الإعلام سابقا، بأن الفرقاطة "الأميرال إيسين" توجهت في مارس الماضي إلى المتوسط، وعادت إلى قاعدتها في مدينة سيفاستوبول الروسية نهاية يونيو الماضي.

وقال المركز الصحفي لأسطول البحر المتوسط الروسي إن طاقم الفرقاطة أجرى أثناء رحلته مجموعة من التمارين على خوض المعارك الانفرادية، وضمن مجموعة من السفن مع إطلاق النار على الأهداف الجوية والبحرية، والقيام بمهام مواجهة الغواصات.

المصدر: نوفوستي