أردوغان وعقيلته يوكلان مسؤول الشؤون الدينية بذبح أضاحيهما لهذا العام

وكّل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعقيلته أمينة أردوغان، رئيس الشؤون الدينية في البلاد، علي أرباش، بذبح أضاحيهما هذا العام بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

واتخذ هذا التوكيل خلال استقبال أردوغان أمس، رئيس الشؤون الدينية في البلاد بالقصر الرئاسي في العاصمة أنقرة.

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وكان الرئيس التركي وكّل العام الماضي، جمعية الهلال الأحمر التركية بذبح أضاحي العيد في كل من سوريا وفلسطين ومقدونيا والصومال، كما كلّف الجهة ذاتها بنحر الأضاحي داخل تركيا في ولايتي سيرت الواقعة جنوب شرق البلاد، ونغيدا في وسط البلاد.

كما أوصى أردوغان العام الماضي أيضا بذبح أضاحيه بسوريا في مدينة جرابلس التي شهدت حينها عملية تطهير من مسلحي تنظيم "داعش"، إضافة إلى مدينة حلب ومنطقة جبل التركمان بريف اللاذقية.

المصدر: ترك برس