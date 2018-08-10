فيديو.. أضخم طائرة نقل عسكرية أمريكية تهبط بلا عجلات أمامية

قامت أكبر طائرة نقل عسكرية أمريكية من طراز "Lockheed C-5 Galaxy" بهبوط اضطراري في قاعدة سان أنطونيو بولاية تكساس الأمريكية، نتيجة لعطل طرأ على عجلاتها الأمامية.

وتظهر صور الهبوط أن عطلا طرأ على آلية عمل العجلات الأمامية للطائرة التي يبلغ أكبر وزن لإقلاعها 380 طنا، الأمر الذي اضطر طاقم الطائرة للهبوط على جزئها الأمامي بلا عجلات أمامية.

وأشار موقع "The Drive" إلى أن أفراد طواقم طائرة النقل العسكرية الأمريكية "Lockheed C-5 Galaxy" كانوا قد واجهوا مثل هذه المشكلة عدة مرات في الماضي.

وفي عام 2017 وقعت حادثة مماثلة في مطار قاعدة "روتا" البحرية العسكرية الأمريكية في إسبانيا. واتضح بعد أعمال الفحص آنذاك أن لولبا كرويا عرقل آلية إخراج العجلات من مكانها داخل جسم الطائرة. وقد تم استبدال هذا اللولب في جميع الطائرات من هذا النوع، غير أن الأخطاء في عمل معدات هبوطها لا تزال مستمرة.

المصدر: نوفوستي