موقع إسرائيلي ينشر صورة أرانب برفقة خبر "الكابينت" (صورة)

استهزأ الموقع الإخباري الإسرائيلي "0404" باجتماع الكابينت بشأن التصعيد في غزة، ونشر على "فيسبوك" صورة لعدد من "الأرانب" وأرفقها بعنوان "صورة حصرية لاجتماع الكابينت".

وعلق الإسرائيليون على الصورة بتهكم وسخرية، فمنهم من قال "حكومة أرانب" ومنهم من قال "إنها معبرة جدا" ومن قال "إنها الحقيقة"، وغيرها من التعليقات التي تتفق مع كون المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) هو مجلس أرانب، ما يشير إلى فقدان ثقة الإسرائيليين به.

وأفادت وكالة "أ ف ب" صباح الخميس، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ترأس اجتماعا أمنيا لتقييم الأوضاع في قطاع غزة قبل أن يترأس المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" لبحث التهدئة في القطاع.

وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية، إلى أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" لبحث التهدئة في قطاع غزة، سيجتمع مساء الخميس عند الساعة 16.00 بتوقيت القدس (13.00 ت. غ.).

المصدر: الموقع الإخباري الإسرائيلي "0404"