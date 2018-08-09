سفينة محملة باللاجئين تصل إلى ميناء في إسبانيا

دخلت سفينة تابعة لمنظمة "Proactiva Open Arms" الإسبانية غير الحكومية، التي تحمل 87 مهاجرا غير شرعي، إلى ميناء الجزيرة الخضراء بمنطقة أندلوسيا الإسبانية.

وأفادت وكالة "Europa Press" بأن السفينة دخلت الميناء في الساعة 08:45 صباح اليوم الخميس بالتوقيت المحلي.

وأفادت وسائل إعلام سابقا بأن السفينة حصلت على سماح من السلطات الإسبانية بدخول الميناء. واتخذت الحكومة الإسبانية قرارا لتقديم ميناء الجزيرة الخضراء لاستقبال هؤلاء المهاجرين.

وشكر ممثل منظمة "Proactiva Open Arms" الحكومة الإسبانية لهذا القرار وذلك بعد أن رفضت استقبال هذه السفينة سلطات كل من مالطا وإيطاليا.

وفي الأول من الشهر الجاري استقبل نشطاء المنظمة في سفينتهم 87 مهاجرا، بينهم 8 قاصرين، حاولوا الوصول من ليبيا إلى إيطاليا. وخلال اليومين الأخيرين كانت السفينة تبحر بين تونس وجزيرة سردينيا الإيطالية. ودعا النشطاء رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز لتقديم ميناء آمن للمهاجرين.

المصدر: نوفوستي