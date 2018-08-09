سخرية تلاحق تيريزا ماي في الإنترنت: "كما لو أن عمودها الفقري اختفى"!

دار مجددا جدل في شبكة الإنترنت حول مظاهر خشوع رئيسة الوزراء البريطانية، وانصبت السخرية هذه المرة على الطريقة التي حيّت بها تيريزا ماي الأمير ويليام في الذكرى المئوية لمعركة أميان.

وعلّق في هذا الصدد أحد المستخدمين للشبكة معبرا عن "إعجابه" باللياقة البدنية التي تتمتع بها رئيسة الحكومة الرياضية، لافتا إلى أنه، وهو في الـ 41 من عمره، ما كان ليجرؤ على القيام بمثل هذه الحركات.

I’m beginning to admire Theresa May’s athleticism. I’m 41 years younger and wouldn’t dare pull off a stretch like this. pic.twitter.com/gzMTUV3goY — Mutaz Elnour (@MutazElnour) August 8, 2018

ولفت مستخدم آخر إلى رد فعل الأمير وليام، الذي حاول أن يكتم ضحكه على تحية ماي الملكية، فيما افترض أحد المستخدمين أن رئيسة الوزراء البريطانية في القريب سوف تتعبد وتصلي لأفراد العائلة المالكة.

Has anyone noticed each Theresa May curtsys to royalty ie Prince William she gets lower and lower - Pretty soon she will be worshiping and praying - Just saying; it could happened ; ) RT pic.twitter.com/YbP80Kvyss — I'm Alright Jack - It's Every Man For Himself (@IamalrightJack) August 8, 2018

​وسخر أحد المعلقين قائلا، إنه لا يستبعد أن العمود الفقري لدى رئيسة الحكومة البريطانية "يختفي" حين تقابل الأمير وليام.

Spineless PM Theresa May demonstrates her acute lack of backbone as she crumbles when meeting Prince William. pic.twitter.com/7tTyeWKg0T — Adolf Rees-Mogg (@Adolf_Rees_Mogg) August 8, 2018

وذكّرت صحيفة "The Independent" بما وقع خلال زيارة رئيسة الحكومة البريطانية إلى مركز إعادة تأهيل جديد في نوتنغهامشاير، الذي زاره أيضا الأمير وليام (حفيد الملكة اليزابيث الثانية)، حيث حيّته ماي بـ"انحناءة كبيرة للغاية وبدا الأمر غريبا".

Prince William tries not to laugh at Theresa May's curtsey. pic.twitter.com/sFl2QzWVrD — 💥Toxic Shop Syndrome💥 (@Toxic_Shop) August 8, 2018

وأشار كاتب المقال في هذا السياق إلى أنها ليست المرة الأولى التي تقوم فيها رئيسة الوزراء البريطانية بمثل هذه الانحناءات الغريبة.

المصدر: نوفوستي