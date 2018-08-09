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سخرية تلاحق تيريزا ماي في الإنترنت: "كما لو أن عمودها الفقري اختفى"!

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سخرية تلاحق تيريزا ماي في الإنترنت:
AFP
تيريزا ماي أمام الأمير وليام
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دار مجددا جدل في شبكة الإنترنت حول مظاهر خشوع رئيسة الوزراء البريطانية، وانصبت السخرية هذه المرة على الطريقة التي حيّت بها تيريزا ماي الأمير ويليام في الذكرى المئوية لمعركة أميان.

وعلّق في هذا الصدد أحد المستخدمين للشبكة معبرا عن "إعجابه" باللياقة البدنية التي تتمتع بها رئيسة الحكومة الرياضية، لافتا إلى أنه، وهو في الـ 41 من عمره، ما كان ليجرؤ على القيام بمثل هذه الحركات.

ولفت مستخدم آخر إلى رد فعل الأمير وليام، الذي حاول أن يكتم ضحكه على  تحية ماي الملكية، فيما افترض أحد المستخدمين أن رئيسة الوزراء البريطانية في القريب سوف تتعبد وتصلي لأفراد العائلة المالكة.

​وسخر أحد المعلقين قائلا، إنه لا يستبعد أن العمود الفقري لدى رئيسة الحكومة البريطانية "يختفي" حين تقابل الأمير وليام.

وذكّرت صحيفة "The Independent" بما وقع خلال زيارة رئيسة الحكومة البريطانية إلى مركز إعادة تأهيل جديد في نوتنغهامشاير، الذي زاره أيضا الأمير وليام (حفيد الملكة اليزابيث الثانية)، حيث حيّته ماي  بـ"انحناءة  كبيرة للغاية وبدا الأمر غريبا".

وأشار كاتب المقال في هذا السياق إلى أنها ليست المرة الأولى التي تقوم فيها رئيسة الوزراء البريطانية بمثل هذه الانحناءات الغريبة.

 المصدر: نوفوستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

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