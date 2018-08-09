واشنطن ممتعضة من صفقة مقاتلات روسية مع إندونيسيا

أعلن المدير العام لدائرة التجارة الخارجية في وزارة التجارة الإندونيسية، أوكي نورفان، أن الولايات المتحدة عبرت عن استيائها من شراء جاكرتا 11 طائرة حربية روسية من طراز "سو-35".

ونقلت صحيفة "Jakarta Post" الإندونيسية عن نورفان: "تحاول الولايات المتحدة أن تتدخل في عملية الصفقة مع روسيا". وأضاف أن بلاده لا تنوي التخلي عن خططها رغم ردة فعل واشنطن.

وتابع أن قيمة الصفقة تقدر بـ1,14 مليار دولار، مشيرا إلى أن روسيا وفق شروط الصفقة يجب أن تشتري عددا من البضائع الإندونيسية، بينها القهوة وزيت النخيل والشاي والمطاط، بمبلغ نحو 570 مليون دولار.

وقال سفير إندونيسيا لدى روسيا، محمد وحيد سوبريادي، في وقت سابق أن بلاده تتوقع توريد أول دفعة من أصل 11 طائرة روسية من طراز "سو-35" بحلول أكتوبر المقبل. وأفاد في يونيو الماضي بأن إندونيسيا وقعت اتفاقا مع روسيا حول شراء 11 أحدث طائرة من طراز "سوخوي"، واصفا الصفقة بأنها "كبيرة جدا".

من جانبه أكد مدير التعاون الدولي والسياسة الإقليمية في شركة "روس تيخ" الروسية، فيكتور كلادوف، أن إندونيسيا قد تشتري دفعة إضافية من مقاتلات "سو-35" حال تخصيص الأموال الضرورية لذلك في ميزانية البلاد.

المصدر: نوفوستي