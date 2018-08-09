ترامب سلّم السيناتور راند بول بناء على طلبه رسالة توصية إلى بوتين

سلّم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السيناتور الأمريكي راند بول، بناء على طلبه، رسالة توصية موجهة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

هذا التفسير دفع به إلى الصحفيين أمس نائب المتحدث باسم البيت الأبيض، هوجان جيدلي، معلقاً على تصريح راند بول حول نقل رسالة من ترامب إلى الرئاسة الروسية .

إقرأ المزيد

وقال نائب المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض بهذا الشأن: "بطلب من السيناتور، قدّم الرئيس ترامب رسالة توصية، حملت المواضيع ذات الاهتمام التي يرغب بول في بحثها مع بوتين".

وكان السيناتور الأمريكي أعلن في وقت سابق أنه سلّم رسالة ترامب إلى الإدارة الرئاسية الروسية، وكتب على حسابه في تويتر خلال زيارته إلى روسيا:"تشرفت بنقل رسالة الرئيس ترامب إلى إدارة الرئيس فلاديمير بوتين. وتشدد الرسالة على أهمية زيادة التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك مكافحة الإرهاب، وتعميق الحوار في المجال التشريعي، وتجديد المبادلات الثقافية".

بدوره، أوضح دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي أن الوثيقة سُلمت إلى موسكو عبر القنوات الدبلوماسية، لكن الكرملين لم يطلع عليها بعد، مشيرا إلى أنها ستصل قريبا إلى الإدارة الرئاسية الروسية.

ونقلت شبكة "CNN" عن مصدر مطلع لم تكشف عن هويته، أن السيناتور بول بحث مع ترامب خططه عدة مرات عشية رحلته إلى موسكو، بما في ذلك أثناء الاتصالات في المكتب البيضاوي.

ووفقا لهذه المعلومات، فقد اعتزم السيناتور القيام بزيارة إلى موسكو قبل عقد أول اجتماع قمة متكامل الأركان بين بوتين وترامب في هلسنكي يوم 16 يوليو الماضي.

وبعد تلك القمة، زُعم أن بول بحث مع ترامب خططه للاجتماع بالمسؤولين في موسكو، إضافة إلى الرسائل الشفوية المحتملة التي يمكن أن ينقلها إليهم.

المصدر: تاس