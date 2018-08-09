منتخب القوات البحرية الإيرانية يفوز بمسابقة الغطاسين "أعماق-2018"

فاز المنتخب التابع للقوات البحرية الإيرانية بالمسابقة الدولية للغطاسين "أعماق-2018" التي جرت في الأراضي الإيرانية.

ووفق نتائج المباريات التي استمرت 7 أيام فاز منتخب القوات البحرية الإيرانية بالمرتبة الأولى، فيما فاز منتخبا القوات البحرية الروسية والفنزويلية بالمرتبة الثانية. أما المرتبة الثالثة لهذه المباريات ففاز بها المنتخب السوري.

وفي اليوم الأخير من المسابقة تنافست منتخبات كل من فنزويلا وإيران وروسيا وسوريا وإفريقيا الجنوبية في تدريبات خاصة بها. وقام منتخب روسيا بتجميع أجزاء الفلنجة، بينما عرض البحارة الإيرانيون مهارتهم في القيام بالأعمال تحت المياه وفي مكان ضيق، وقام منتخب سوريا بأداء عملية لحام وتقطيع تحت الماء، ومنتخب فنزويلا بتقديم مساعدة لسفينة منكوبة، ومنتخب إفريقيا الجنوبية بتقديم مساعدة لغواصة معطلة.

وتتم اليوم الخميس بمدينة نوشهر الإيرانية مراسم منح الجوائز للفائزين وللقضاة الذين قاموا بتقدير مستوى المشاركين في المباريات، بالإضافة إلى المراسم الرسمية لحفل اختتام المسابقة.

المصدر: RT