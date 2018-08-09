الحرس الثوري الإيراني: لا تنشروا "غسيلنا الوسخ" أمام الأعداء

دعا المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد رمضان شريف، وسائل الإعلام الوطنية إلى عدم نشر غسيل البلاد الوسخ أمام الأعداء، لأنهم يستفيدون منه في حربهم الإعلامية ضد طهران.

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وقال العميد شريف في كلمة ألقاها مساء الأربعاء، في مدينة أردبيل شمال غرب إيران، بمناسبة يوم الصحفي: إن إمبراطورية الغرب الإعلامية بزعامة أمريكا تستقي 90 بالمائة من أخبارها وأنبائها عن إيران، من بعض الأخبار والمقابلات والحوارات المطروحة داخل إيران نفسها، وهو الأمر الذي يؤشر إلى انخفاض الوعي الإعلامي لدى بعض المدراء والمسؤولين في البلاد.

واعتبر هذا المسؤول في الحرس الثوري، أن تعزيز الوعي الإعلامي لدى المدراء، يحول دون توفير المادة الخبرية السلبية لوسائل الإعلام الأجنبية والمناهضة، وقال إنه علينا من خلال التمرين المستمر غلق سبل استغلال هذا الأمر من قبل الأعداء.

كما اعتبر أن أحد أهداف الإمبراطورية الإعلامية المعادية، هو إضعاف وتقويض الرصيد الاجتماعي القيّم لدى المجتمع الإيراني، معتبرا أن الغرب قام في هذا السياق بالكثير من المحاولات.

وختم العميد شريف حديثه بالقول، إن المهمة الأساسية للصحفيين اليوم لا تتمثل في بث الأمل الكاذب بل في تبيان الحقائق والتقدم الحقيقي الحاصل في المجتمع الإيراني.

المصدر: وكالة إرنا الإيرانية