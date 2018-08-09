الجيش الإسرائيلي: قواتنا على شفير حرب مع غزة

اعتبر مسؤول كبير في الجيش الإسرائيلي، صباح الخميس، أن الأوضاع على الحدود مع قطاع غزة قريبة من الحرب، وسيتم إخلاء بلدات إسرائيلية إذا اقتضت الضرورة، بحسب قناة "نيوز" الإسرائيلية.

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وقال المسؤول العسكري الإسرائيلي: "نحن نقترب من الحرب أكثر مما نتوجه نحو التسوية"، مضيفا أنه "سيتم نقل قوات إلى الجنوب".

وأضاف أنه:" لا يرى نهاية للتصعيد الحالي، لأن الأوضاع باتت أقرب إلى الحرب".

وأعلن المصدر العسكري الإسرائيلي: "إذا كانت هناك حاجة فسيتم إخلاء السكان في محيط قطاع غزة"، وجاء ذلك في أعقاب التصعيد الذي حصل خلال ساعات الليل الفائت.

وتابع قائلا: "سيتم عقد جلسة تقييم للوضع، صباح اليوم، لاتخاذ قرار بشأن إدارة القوات ونشر منظومة القبة الحديدية".

ونقلت القناة عن المصدر العسكري الإسرائيلي قوله إنه يعتقد بأن: "الهجمات ستتواصل، وأن حركة حماس تبتعد عن التسوية والتهدئة، وتقترب من المعركة التي ستتلقى فيها ضربات قاسية".

وتابع المصدر العسكري القول إن "حماس تتجه نحو مسار التصادم والاحتكاك، بدافع الرغبة في خلق معادلة جديدة".

وبحسب زعمه، فإن "ما حصل الليلة الماضية هو نتيجة لاستهداف القناصين (الفلسطينيين) يوم أمس الأول، وإن حماس ستدرك أن هذا ليس الاتجاه الصحيح".

يشار إلى أن ساعات الليل الفائت شهدت إطلاق نحو 150 قذيفة من قطاع غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المحيطة بالقطاع، في حين يقول الجيش الإسرائيلي إنه قصف أكثر من 100 موقع لحركة حماس في القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 3 فلسطينيين جراء الغارات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، بينهم امرأة حامل وطفلتها.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر طبية إسرائيلية قولها إن ستة إسرائيليين أصيبوا بجروح طفيفة وإن عددا آخر من المستوطنين أصيبوا بحالات هلع نتيجة رشقات صاروخية أطلقت من قطاع غزة، وقامت منظومة "القبة الحديدية" باعتراض بعض القذائف. وأضافت بأن إحدى القذائف أصابت منزلا في بلدة سديروت الواقعة شمال القطاع.

المصدر: وكالات