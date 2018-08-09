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السفير الكندي السابق في السعودية: فشل تام حاق بدبلوماسيتنا

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السفير الكندي السابق في السعودية: فشل تام حاق بدبلوماسيتنا
alriyadh.com
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انتقد السفير الكندي السابق في السعودية ديفيد تشاترسون ضمنيا نهج بلاده مع المملكة، ورأى أن الدبلوماسية الكندية فشلت في الدفاع عن مصالح البلاد.

وذكرت صحيفة "الرياض" أن تشاترسون قال لوكالة الصحافة الفرنسية أمس: "أعتقد أننا حولنا أنظارنا عن هدف الدفاع عن مصالح كندا".

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وتساءل رئيس البعثة الدبلوماسية الكندية السابق في الرياض قائلا: "هل كان المقصود التأثير على التوجه العام للمملكة العربية السعودية؟ لا أعتقد أننا حققنا ذلك. هل كان المقصود الدفاع عن المصالح الكندية؟ لا. إنه فشل تام".

المصدر: الرياض

 

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