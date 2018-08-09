كاراكاس تطلب من واشنطن تسليمها "العقل المدبر" لمحاولة اغتيال مادورو

توجهت فنزويلا بطلب رسمي إلى الولايات المتحدة لتسليمها مواطنا فنزويليا يشتبه في أنه العقل المدبر لمحاولة اغتيال الرئيس نيكولاس مادورو، بطائرة بلا طيار (درون) الأسبوع الماضي.

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وقالت وزارة الخارجية الفنزويلية في بيان: "تنفيذا لأمر الرئيس نيكولاس مادورو، التقى وزير الخارجية خورخي أرياز والنائب العام طارق ويليام مع القائم بالأعمال الأمريكي جيمس ستوري".

وذكرت قناة "VTV" أن القائم بأعمال الولايات المتحدة في فنزويلا أعرب عن قلقله بسبب الأحداث الأخيرة، التي شهدتها فنزويلا، مؤكدا استعداد واشنطن للتعاون في هذا الخصوص.

إلى ذلك أصدرت المحكمة العليا الفنزويلية، في وقت سابق، أمرا باعتقال رئيس البرلمان الفنزويلي السابق، المعارض خوليو بورخيس، الذي اتهمه الرئيس نيكولاس مادورو بالوقوف وراء محاولة اغتياله.

ووجهت المحكمة إلى بورخيس تهم الإرهاب وتمويل الإرهاب والتآمر بهدف ارتكاب جريمة.

وكان بورخيس قد علق في وقت سابق على محاولة اغتيال مادورو، قائلا إن محاولة اغتيال رئيس البلاد "مجرد مسرحية"، هدفها تبرير ملاحقة المعارضين.

المصدر: وكالات