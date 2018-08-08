زيادة عدد المرشحات لعضوية الكونغرس الأمريكي

تنافس 183 امرأة على مقاعد داخل مجلس النواب في انتخابات منتصف الولاية في نوفمبر المقبل، عقب جولة أخرى من الانتخابات الفرعية في العديد من الولايات الأمريكية أجريت الثلاثاء.

وقال مركز النساء الأمريكيات والسياسة بعد التصويت في كنساس ومتشيغن: "الأمر أصبح رسميا.. لقد حطمنا الرقم القياسي في أعداد النساء المرشحات لمجلس النواب".

ويتنافس عدد قياسي من النساء على مقاعد مجلس الشيوخ الأمريكي في الانتخابات المزمعة في نوفمبر المقبل، وذلك بعد عام شهد تحركا ضد التحرش الجنسي، وتحديهن الرئيس دونالد ترامب.

كما تتنافس 11 امرأة على الأقل على منصب حاكم ولاية، حسبما ذكر المركز على حسابه في "تويتر".

ووفقا للمركز فقد تمكنت النساء من تحقيق رقم قياسي في عدد المرشحات في يونيو الماضي، بعضهن مترشحات لمجلس الشيوخ، وبلغ عددهن 42 من الديمقراطيين و18 من الجمهوريين. وكان الرقم القياسي السابق 40 مرشحة في 2016.

المصدر: أ.ف.ب