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واشنطن تضاعف مكافأة الإدلاء بمعلومات عن زعيمين من القاعدة

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واشنطن تضاعف مكافأة الإدلاء بمعلومات عن زعيمين من القاعدة
Reuters Kevin Lamarque
(صورة أرشيفية)
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ضاعفت الولايات المتحدة قيمة المكافأة مقابل معلومات تؤدي إلى احتجاز اثنين من زعماء تنظيم القاعدة هما عبدالله أحمد عبدلله و"سيف العدل" لتصبح 10 ملايين بدلا من 5 ملايين دولار.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: "يزيد برنامج (المكافأة مقابل العدالة) التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، من المكافآت لتبلغ قيمتها 10 ملايين دولار مقابل معلومات تفضي إلى تحديد مكان القياديين الرئيسيين في القاعدة، عبد الله أحمد عبد الله، وسيف العدل، أو احتجازهما أو محاكمتهما".

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ووفقا للوثيقة فإن "ذلك يمثل زيادة مضاعفة في قيمة المكافأة السابقة البالغة 5 ملايين دولار عن كل مطلوب، التي أعلن عنها في عام 2000".

المصدر: نوفوستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

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