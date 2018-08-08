ارتفاع ضحايا الزلزال في إندونيسيا إلى 347 قتيلا

أعلنت السلطات الإندونيسية عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب جزيرة لومبوك يوم الأحد الماضي إلى 347 قتيلا، وفق ما أفادت وكالة "أنتارا" المحلية.

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وذكرت الوكالة أن هذه المعطيات أعلن عنها في اجتماع لرؤساء المناطق الإندونيسية اليوم الأربعاء.

وأكدت السلطات أن عمليات البحث والإنقاذ تحت أنقاض المباني المنهارة لا تزال مستمرة.

وضرب زلزال بقوة نحو 7 درجة جزيرة لومبوك مساء الأحد الماضي، تلته هزات لاحقة بقوة 5.4 و4.3 درجة، وذلك بعد أسبوع على زلزال أول أوقع 17 قتيلا على الأقل في الجزيرة البركانية التي يرتادها السياح.

المصدر: وكالات





