محكمة ألمانية تندد بالتفتيش بسبب لون البشرة

رأت المحكمة الإدارية العليا في مدينة مونستر شمال غربي ألمانيا أن قيام الشرطة بتوقيف الأشخاص وسؤالهم عن هوياتهم بسبب لون بشرتهم أمر يتعارض مع الدستور الألماني.

وجاء قرار المحكمة إثر اتهام رجل لاثنين من عناصر الشرطة بـ"التمييز العنصري".

وانحازت المحكمة في حكمها، الذي أعلنت عنه في مدينة مونستر يوم الثلاثاء إلى مقدم الدعوى، وهو رجل في الثالثة والأربعين من عمره فوجئ في شهر نوفمبر عام 2013 برجلي شرطة يسألانه عن أوراقه الثبوتية، وأكد الشرطيان للرجل أن سبب سؤاله عن أوراقه، هو سلوكه اللافت للانتباه ولون بشرته الداكن.

وأفاد الشرطيان أمام المحكمة بأن الرجل تعمد وضع غطاء رأسه أمام وجهه، حتى لا يتم التعرف عليه.

وكانت المحكمة الإدارية في مدينة كولونيا غربي ألمانيا، قد رفضت دعوى الرجل وهو ما ألغته المحكمة الإدارية العليا.

كما أكدت الدائرة الخامسة في المحكمة في تبريرها الشفهي للحكم أنه لا ينبغي لموظفي الشرطة أن يعتمدوا على لون البشرة كسبب للتفتيش عن الهوية، إلا إذا كانت هناك دلائل كافية على ارتكاب جرائم جنائية، ولكن الممثل القانوني للشرطة لم يستطع، أثناء النظر في القضية تقديم إحصائيات مقنعة عن ارتكاب الأجانب جرائم بمعدل فوق المتوسط في محطة القطارات الرئيسية بمدينة بوخوم، حيث تبين من خلال الإحصائيات أن الجزء الأكبر من الجرائم التي تمت في المحطة ارتكبت من قبل ألمان.

وعبرت رئيسة الجلسة ورئيسة المحكمة ريكاردا برانتس، عن اندهاشها من هذه الإحصائيات، وقالت "إن مجرد الزعم بأن أفارقة من دول شمال إفريقيا هم المسؤولون عن ارتكاب الجزء الأكبر من جرائم السرقة في المحطة لا يكفي".

المصدر: د ب أ