الكرملين: وصلتنا رسالة بعثها ترامب إلى الرئيس بوتين

أكد الناطق الصحفي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الجانب الروسي تلقى عبر القنوات الدبلوماسية رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقال بيسكوف للصحفيين: "بالفعل، استلمنا الرسالة عبر القنوات الدبلوماسية. ونتوقع أن تصل إلى ديوان الرئاسة في أقرب وقت".

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء أعلن راند بول، العضو الجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي، والذي يقوم حاليا بزيارة رسمية إلى موسكو، عبر حسابه في "تويتر" أنه نقل رسالة من ترامب إلى مكتب الرئيس بوتين.

وكشف السيناتور الأمريكي أن الرسالة "تشدد على أهمية التعاون اللاحق (بين البلدين) في مختلف المجالات، بما فيها مكافحة الإرهاب وتعميق الحوار في المجال التشريعي واستئناف التبادل الثقافي".

I was honored to deliver a letter from President Trump to President Vladimir Putin’s administration. The letter emphasized the importance of further engagement in various areas including countering terrorism, enhancing legislative dialogue and resuming cultural exchanges. — Senator Rand Paul (@RandPaul) August 8, 2018

وقد عقد الرئيسان الأمريكي والروسي أول قمة لهما في الـ16 يوليو في العاصمة الفنلندية هلسنكي، وأعلن ترامب عقب مباحثاته مع بوتين أن " اللقاء شكل انطلاقا لتطبيع العلاقات مع روسيا".

كما دعا الرئيس الأمريكي نظيره الروسي إلى زيارة واشنطن الخريف القادم لمواصلة الحوار.

ووصف بوتين الاجتماع مع ترامب بـ"الناجح بشكل عام"ّ، مشيرا إلى مساعي بعض القوى النافذة داخل الولايات المتحدة إلى تقويض العلاقات بين موسكو وواشنطن.

المصدر: وكالات