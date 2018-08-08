// 26.06.2018 по тикету 15478
الكرملين: وصلتنا رسالة بعثها ترامب إلى الرئيس بوتين عبر قنوات دبلوماسية
Sputnik
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أكد الناطق الصحفي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الجانب الروسي تلقى عبر القنوات الدبلوماسية رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
وقال بيسكوف للصحفيين: "بالفعل، استلمنا الرسالة عبر القنوات الدبلوماسية. ونتوقع أن تصل إلى ديوان الرئاسة في أقرب وقت".
يتبع..
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