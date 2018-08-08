الكرملين: وصلتنا رسالة بعثها ترامب إلى الرئيس بوتين عبر قنوات دبلوماسية

أكد الناطق الصحفي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الجانب الروسي تلقى عبر القنوات الدبلوماسية رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقال بيسكوف للصحفيين: "بالفعل، استلمنا الرسالة عبر القنوات الدبلوماسية. ونتوقع أن تصل إلى ديوان الرئاسة في أقرب وقت".

يتبع..