اعتقال معارض بارز في زيمبابوي على الحدود مع زامبيا

أعلن محامي وزير المالية السابق والمعارض البارز في زيمبابوي تنداي بيتي، أن السلطات اعتقلت موكله أثناء محاولته عبور الحدود إلى زامبيا لطلب اللجوء.

وقال المحامي نكوبيزيثا مليلو: "بدأنا إجراءات طلب اللجوء السياسي، وننتظر لنرى كيف ستسير الأمور. حيات موكلي كانت في خطر".

وأوضح مليلو أن بيتي اعتقل بعد أن قدم نفسه لمسؤولي الهجرة الزامبيين عند موقع تشيروندو الحدودي على مسافة 350 كيلومتر شمالي العاصمة هاراري، حيث يشترك مسؤولون من زامبيا وزيمبابوي في مبنى واحد.

وتابع المحامي الذي كان على الحدود مع بيتي "يبدو أن موظفي الهجرة الزامبيين نبهوا أفراد شرطة زيمبابوي فقاموا باعتقاله".

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أما المتحدثة باسم الشرطة تشاريتي تشارامابا، فقد صرحت بأنها لا تملك أي معلومات عن اعتقال بيتي.

وأعلنت إدارة التحقيقات الجنائية أمس الثلاثاء أن الشرطة تبحث عن بيتي، ومورجن كوميتشي رئيس حركة التغيير الديمقراطي، وهابيمور تشيدزيفا زعيم الشباب بالحركة، على خلفية تورطهم في أعمال عنف راح ضحيتها 6 أشخاص احتجاجا على الانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي.

المصدر: "رويترز"