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إيران: نمتلك أقوى أسطول مروحيات في المنطقة

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إيران: نمتلك أقوى أسطول مروحيات في المنطقة
AFP
إيران - أرشيف
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أكد قائد سلاح الجو الإيراني يوسف قرباني، امتلاك بلاده "أقوى" أسطول مروحيات في المنطقة "بلغ أعلى مراكز القوة"، رغم الحظر العسكري الأمريكي والغربي على تسليح طهران.

وقال قرباني إن قواته تمكنت على مدى العقود الأربعة الماضية من مواصلة مهامها بكل قوة وثبات، على عكس ما توقعه "المستشارون العسكريون الأجانب الذين قدموا إلى إيران قبل الثورة الإسلامية حين زعموا أنهم لو غادروا البلاد فسيؤدي ذلك إلى تدمير القدرات الجوية والمروحية الإيرانية".

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وأضاف أن "الخبراء الشباب في القوات الجوية تمكنوا من تطوير القدرات الصاروخية لهذه المروحيات وتجهيز أسطولها بمناظير ليلية"، في إشارة منه إلى الطاقات الصناعية التي تملكها القوات الجوية في بلاده.

المصدر: إرنا

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