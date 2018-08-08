رئيس الكنيست يرفض قبول استقالة نائب باللغة العربية

رفض رئيس الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) يولي أدلشتاين اليوم الأربعاء، قبول استقالة وجهها له النائب العربي وائل يونس لأنها مكتوبة باللغة العربية.

وذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية، أن أدلشتاين طلب من يونس العضو عن القائمة العربية المشتركة والتي تضم 4 أحزاب عربية، ولديها 13 نائبا في الكنيست، تقديم الطلب باللغة العبرية.

وقال يونس، إنه قدم استقالته من عضوية البرلمان الإسرائيلي، احتجاجا على قانون "القومية" الذي اعتمد مؤخرا، وجاء في نص الاستقالة: "استنادا على البند 40 من قانون أساس الكنيست، أعلمك عن استقالتي من الكنيست".

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وينص قانون "القومية" المثير للجدل، والذي أقره البرلمان الإسرائيلي بشكل نهائي في 19 يوليو الماضي على أن "دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي.. حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لهم كذلك حصرا... القدس الكبرى والموحدة عاصمة إسرائيل... اللغة العبرية هي لغة الدولة الرسمية الوحيدة".

وتعارض القائمة العربية المشتركة قانون "القومية"، ولكنها لم تعلن انسحابها من عضوية البرلمان الإسرائيلي، وسبق استقالة يونس من الكنيست على خلفية إقرار القانون المذكور النائب المعارض زهير بهلول عن حزب "المعسكر الصهيوني".

المصدر: وكالات