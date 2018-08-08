 
مباشر

ألمانيا تحذر من الفوضى والتطرف جراء العقوبات الأمريكية على إيران

أخبار العالم

ألمانيا تحذر من الفوضى والتطرف جراء العقوبات الأمريكية على إيران
AFP / HANS PUNZ / APA
وزير الخارجية الألماني هايكو ماس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kmfy

حذر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الأربعاء، من أن قرار ترامب إعادة فرض العقوبات على إيران بإمكانه أن يزيد حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط ويدفع القوى المتطرفة في المنطقة.

وقال ماس في مقابلة مع صحيفة "باساور نويه برس" الألمانية: "لا نزال نعتقد أن التخلي عن الاتفاق النووي مع إيران كان خطأ".

إقرأ المزيد
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ظريف: واشنطن لا تستطيع منعنا من تصدير النفط

وأضاف: "نكافح من أجل الاتفاق كونه يخدم أهدافنا لتحقيق الأمن والشفافية في المنطقة".

وأشار الوزير إلى قرب إيران جغرافيا من أوروبا، محذرا من أنه على أي جهة تأمل بتغيير النظام ألا تنسى أنه بإمكان نتائج ذلك أن تجلب لنا مشكلات أكبر بكثير.

واعتبر أن عزل إيران بإمكانه أن يعزز القوى الراديكالية والأصولية، مشيرا إلى أن  الفوضى في إيران كما شهدها العراق أو ليبيا قد تزيد من حالة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة المضطربة أصلا.

وفي مسعى لإنقاذ الاتفاق النووي، تعهدت الحكومات الأوروبية القيام بكل ما يمكن للمحافظة على العلاقات التجارية مع طهران.

ورغم الرغبة السياسية بالمحافظة على الاتفاق إلا أن عدة شركات أوروبية كبرى على غرار مجموعة "دايملر" الألمانية لصناعة السيارات بدأت بمغادرة إيران خشية العقوبات الأمريكية.

وأعادت واشنطن فرض العقوبات على إيران بعد انسحابها أحادي الجانب من الاتفاق الذي أبرمته طهران مع القوى الكبرى في 2015 لضمان الطابع السلمي لبرنامج إيران النووي.

المصدر: أ ف ب

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

قرن على معركة أميان التي أنهت الحرب العالمية الأولى.. الحلفاء يحتفلون في شمال فرنسا