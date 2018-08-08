حكومة نيكاراغوا تحمّل المعارضة مسؤولية مقتل 197 شخصا

اتهمت سلطات نيكاراغوا المعارضة بـ"ممارسة الإرهاب بهدف تدبير الانقلاب على السلطة"، وحمّلتها المسؤولية عن مقتل 197 شخصا قضوا أثناء موجة الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن روساريو ماوريليو عقيلة الرئيس دانيال أورتيغا التي تشغل منصبي نائب الرئيس والناطق باسمه، أنها حذرت المعارضين والمشاركين في المظاهرات من أنهم "سيدفعون ثمن جرائمهم".

واتهمت ماوريليو مجموعات حقوق الإنسان بترويج معلومات زائفة عن حصيلة القتلى والمصابين جراء الاحتجاجات، وقالت: "هؤلاء تلاعبوا بالأرقام ويعتزمون المضي قدما في التلاعب بالواقع وتدمير نيكاراغوا، عن طريق حملة للتشهير بسمعة البلاد دوليا".

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وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام غربية نقلا عن منظمات لحقوق الإنسان في نيكاراغوا، أن عدد ضحايا الاحتجاجات أكبر بكثير مما تتحدث عنه المصادر الرسمية.

وحسب هذه المنظمات، فإن حصيلة القتلى بلغت 317 شخصا، فيما أصيب أكثر من ألفين آخرين في الاشتباكات مع قوات الشرطة التي حاولت إخماد الاحتجاجات على حكم أورتيغا التي تشهدها البلاد منذ أبريل الماضي.

المصدر: وكالات