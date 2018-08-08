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روحاني: لدى طهران وبيونغ يانغ وجهات نظر مشتركة إزاء العديد من القضايا

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روحاني: لدى طهران وبيونغ يانغ وجهات نظر مشتركة إزاء العديد من القضايا
AFP ATTA KENARE
الرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير الخارجية الكوري الشمالي ري يانغ هو
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أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني لوزير الخارجية الكوري الشمالي ري يانغ هو، على ضرورة تعزيز العلاقات بين طهران وبيونغ يانغ وتوسيعها.

ونقل مراسلنا عن روحاني قوله خلال لقائه ري يانغ هو اليوم في طهران، أن إيران وكوريا الشمالية دافعتا دائما عن بعضهما في المحافل الدولية، مضيفا "لدى طهران وبيونغ يانغ وجهات نظر مشتركة إزاء العديد من القضايا على الساحة الدولية".

AFP ATTA KENARE

من جهته، أكد الوزير الكوري الشمالي، أن تعزيز العلاقات بين كبار المسؤولين في بلاده وإيران "أمر هام لتعزيز التعاون بين البلدين".

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وأوضح أن "انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، وإعادة فرض العقوبات على إيران إجراء غير مناسب ويتعارض مع القوانين الدولية".

فيما ذكرت الرئاسة الإيرانية أن ري يانغ هو، قدم لروحاني تقريرا حول اللقاء الأخير الذي جمعه بنظيره الأمريكي مايك بومبيو، في سنغافورة والتطورات في شبه الجزيرة الكورية.

المصدر: RT

 

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