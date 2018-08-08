 
مباشر
عاجل
مؤتمر صحفي لقدري جميل رئيس منصة موسكو السورية المعارضة

ماليزيا توجه 3 تهم لرئيس وزرائها السابق

أخبار العالم

ماليزيا توجه 3 تهم لرئيس وزرائها السابق
Reuters Manan VATSYAYANA
رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق يصل إلى مقر لجنة مكافحة الفساد بمدينة بوتراجاي الماليزية، 22 مايو 2018
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kmdu

وجهت السلطات الماليزية اليوم 3 تهم لرئيس وزرائها السابق نجيب عبد الرزاق بغسيل الأموال في إطار التحقيق في اختلاس أموال من صندوق التنمية الحكومي 1MDB.

وتضمنت الاتهامات التي قدمتها السلطات نقل نجيب 42 مليون رنجيت (10 ملايين دولار) من شركة "إس.آر.سي إنترناشيونال" التابعة لصندوق التنمية الحكومي إلى حساب مصرفي خاص به.

وفي 10 مايو، أعلن زعيم ماليزيا القديم الجديد مهاتير محمد، الذي عاد من اعتزاله الحياة السياسية لينضم للمعارضة، فتح تحقيق في شبهات فساد تتعلق بالصندوق الحكومي الذي أسسه نجيب عام 2009.

إقرأ المزيد
نجيب عبد الرزاق ضبط 72 حقيبة مليئة بالأموال والمجوهرات في منزل نجيب عبد الرزاق

ويتهم نجيب الذي خسر منصب رئيس الوزراء في مايو، بالاستيلاء على 4.5 مليار دولار من الصندوق الحكومي، كما يواجه فضائح فساد واتهاما بتمرير مئات الملايين من الدولارات عبر حساباته المصرفية بطرق غير شرعية.

وعلى إثر ذلك، أدرجت السلطات الماليزية اسم عبد الرزاق وزوجته في قائمة الممنوعين من السفر وداهمت الشرطة منزله مرات عدة بحثا عن وثائق ضمن ذلك التحقيق.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا