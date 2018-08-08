كندا تجدد عدم اعترافها باستقلال أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية

دعت وزيرة خارجية كندا كريستيا فريلاند روسيا إلى السماح لبعثة المراقبة التابعة للاتحاد الأوروبي بدخول جمهوريتي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية من أجل استكمال تسوية نزاعهما مع جورجيا.

وأشارت فريلاند في بيان أصدرته أمس الثلاثاء، بمناسبة الذكرى العاشرة لحرب أوسيتيا الجنوبية، إلى ضرورة أن تتحمّل موسكو المسؤوليات المترتبة عليها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 12 أغسطس 2008، مؤكدة أن كندا لا تزال تعتبر الجمهوريتين المعترف بهما جزئيا أرضا جورجية تسيطر عليها روسيا.

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وشددت وزيرة الخارجية الكندية على أن السماح للمراقبين الأوروبيين بالعمل في الجمهوريتين سيسهم في التسوية السلمية للنزاع، معربة عن إدانة أوتاوا لما وصفته بـ"تصرفات روسيا غير القانونية" على الصعيد الدولي" وتعهدت بمواصلة العمل مع "الحلفاء" من أجل "إجبار موسكو على تحمل المسؤولية".

وكانت خمس دول أعضاء في الأمم المتحدة، بما فيها روسيا وسوريا، قد اعترفت باستقلال جمهوريتي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية التي سبق أن كانت في العهد السوفيتي ضمن جمهورية جورجيا.

وحاولت جورجيا في عام 2008 استعادة السيطرة على أوسيتيا الجنوبية بالقوة، ما استدعى تدخل القوات الروسية التي وضعت حدا للعدوان الجورجي خلال خمسة أيام.

المصدر: وكالات