ماتيس يوسع دائرة الاتهام بالتدخل في الانتخابات الأمريكية

يرى وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، أن دولا أخرى غير روسيا ربما قامت بالتدخل في الانتخابات الأمريكية.

وقال ماتيس للصحفيين، الثلاثاء: "رأينا جميعاً ما حدث في عام 2016، عندما حاولت روسيا وربما آخرون التأثير على عملية التصويت وإفساد العملية الانتخابية".

وأوضح أن البنتاغون سيعمل على تقديم كل الدعم اللازم لوزارة الأمن الداخلي ووكالات إنفاذ القانون "لحماية الانتخابات في الولايات المتحدة من أي تدخل من قبل روسيا أو غيرها من اللاعبين الخبثاء".

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وتجري التحقيقات في معطيات حول صلات مزعومة بين الرئيس دونالد ترامب ترامب ومسؤولين سابقين لحملته الانتخابية بروسيا من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي وفريق محققين برئاسة المدعي الخاص روبرت مولر، ولجنتي شؤون الاستخبارات في كل من مجلسي الشيوخ والنواب بالكونغرس.

وكانت موسكو أكدت أكثر من مرة أن الاتهامات بمحاولتها التأثير على سير الانتخابات الأمريكية لا أساس لها.

المصدر: إنترفاكس