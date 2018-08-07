وزير الدفاع البريطاني: روسيا خطر علينا وعلى أوروبا بأكملها

اعتبر وزير الدفاع البريطاني غافين ويليامسون أن روسيا تمثل خطرا على بلاده وأوروبا ودول أخرى في العالم.

وقال الوزير في كلمة ألقاها أمام ندوة للمجلس الأطلسي في واشنطن، اليوم الثلاثاء: "في عام 2015، عندما نظرنا إلى الأوضاع في العالم بأسره، قلنا إننا نعتبر روسيا خطرا ناميا، لكننا لم نكن متأكدين 100 بالمئة من كيفية التطورات اللاحقة".

وتابع قائلا: "أعتقد بأن الخبرة التي اكتسبها العالم منذ عام 2015 تدل بكل وضوح على أن الحديث لا يدور عن الخطر على بريطانيا وأوروبا فحسب، بل وعلى دول أخرى أيضا".

واعتبر الوزير البريطاني أن روسيا تستخدم كامل ترسانتها العسكرية لتفعيل مصالحها، متهما موسكو بالقيام بـ "عمليات خفية واستخدام أساليب الحرب السيبرانية وأعمال تخريبية سياسية واستعراض القوة العسكرية"، ما يعتبر "جزءا من نموذج أوسع للتصرفات الخبيثة"، حسب رأيه.

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كما اتهم روسيا ضمنيا بـ "استخدام أسلحة كيميائية" على أراضي أوروبا، في إشارة إلى تسميم رجل الاستخبارات الروسي السابق والعميل المزدوج سيرغي سكريبال وابنته يوليا في مدينة ساليزبوري البريطانية في مارس الماضي، وحادث إيمزبري الذي توفيت نتيجته مواطنة بريطانية وأصيب آخر بمادة كيميائية سامة.

جدير بالذكر أن روسيا كانت قد نفت مرارا مسؤوليتها عن تسميم سكريبال، مشيرة إلى أن الجانب البريطاني لم يقدم أي أدلة تثبت صحة اتهاماته لموسكو. كما أكدت روسيا أكثر من مرة أن نشاطها العسكري يتوافق مع القانون الدولي ولا يشكل أي خطر على أي دول أخرى.

المصدر: تاس