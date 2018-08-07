صحيفة تركية: الموساد والـ"سي آي إيه" يترصدان القس الأمريكي

قالت صحيفة "yenisafak"، إن مصادر أمنية واستخباراتية تركية كشفت عن تحرك مريب لعناصر الموساد الإسرائيلي ووكالة الاستخبارات الأمريكية بجانب مقر احتجاز القس الأمريكي في مدينة إزمير.

ووفقا للمصادر الأمنية والاستخباراتية، فإن عناصر الموساد ووكالة الاستخبارات الأمريكية أجروا تحركات مريبة في الشارع الذي يقع فيه منزل القس الأمريكي أندرو برونسون المتحتجز لدى تركيا بتهمة التجسس والعمل لصالح منظمة "غولن" وحزب العمال الكردستاني.

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وتفرض قوات الأمن بالتعاون مع الاستخبارات التركية طوقا أمنيا مشددا حول مقر احتجاز برونسون، مشيرة إلى احتمالية وجود محاولات لاختطافه أو تهريبه.

وأكدت الصحيفة أن المنطقة التي يحتجز فيها القس الأمريكي، يتزايد فيها أجانب، وذكرت أن عناصر من جهاز الموساد الإسرائيلي بالإضافة إلى عناصر تعمل مع وكالة الاستخبارات الأمريكية توجد في المكان ذاته، بهدف معاينة المكان والحصول على معلومات".

وألقت السلطات التركية القبض على القس الأمريكي برونسون الذي يعمل في كنيسة "ديريليش" بولاية إزمير غربي تركيا، بتهمة التجسس والعمل مع منظمة إرهابية.

وأصدرت محكمة تركية حكما بالسجن 35 عاما على المتهم برونسون، وبسبب وضعه الصحي السيء طالب محاميه بإطلاق سراحه. لكن المحكمة رفضت الطلب وفرضت عليه إقامة جبرية في ولاية إزمير نفسها.

وتسببت قضية برونسون في أزمة كبيرة بين أنقرة وواشنطن، وطالبت الأخيرة بإطلاق سراحه إلا أن أنقرة اعتبرت ذلك تدخلا سافرا في عمل القضاء التركي.

وبناء على ذلك، فرضت واشنطن الأسبوع الماضي، عقوبات اقتصادية بحق وزيرين تركيين، لترد تركيا بالمثل على الفور بفرض عقوبات اقتصادية على وزيري العدل والداخلية الأمريكيين.

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المصدر: yenisafak