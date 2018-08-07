 
مباشر

بولتون: بيونغ يانغ لا تنفذ اتفاق ترامب وكيم

أخبار العالم

بولتون: بيونغ يانغ لا تنفذ اتفاق ترامب وكيم
Reuters KCNA
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kmb9

أعرب مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون اليوم الثلاثاء، عن عدم رضاه على سير تنفيذ ما اتفقت عليه الولايات المتحدة وكوريا الشمالية حول نزع الأخيرة سلاحها النووي.

وقال بولتون في مقابلة أجرتها معه قناة "فوكس نيوز"، إن كوريا الشمالية لم تتخذ الخطوات اللازمة لنزع السلاح النووي رغم الاتفاق بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف المسؤول الأمريكي أن وزير خارجية بلاده مايك بومبيو مستعد للعودة إلى كوريا الشمالية من أجل عقد اجتماع آخر مع كيم.

إقرأ المزيد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترامب راض عن المفاوضات مع كوريا الشمالية وساخط من "أمازون"

وكان الرئيس ترامب والزعيم الكوري الشمالي قد عقدا اجتماعا هو الأول بينهما في سنغافورة في الـ12 من يونيو الماضي، وأكدت بيونغ يانغ في الإعلان المشترك الصادر عن القمة استعدادها لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية مقابل ضمانات أمنية.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا