بولتون: بيونغ يانغ لا تنفذ اتفاق ترامب وكيم

أعرب مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون اليوم الثلاثاء، عن عدم رضاه على سير تنفيذ ما اتفقت عليه الولايات المتحدة وكوريا الشمالية حول نزع الأخيرة سلاحها النووي.

وقال بولتون في مقابلة أجرتها معه قناة "فوكس نيوز"، إن كوريا الشمالية لم تتخذ الخطوات اللازمة لنزع السلاح النووي رغم الاتفاق بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف المسؤول الأمريكي أن وزير خارجية بلاده مايك بومبيو مستعد للعودة إلى كوريا الشمالية من أجل عقد اجتماع آخر مع كيم.

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وكان الرئيس ترامب والزعيم الكوري الشمالي قد عقدا اجتماعا هو الأول بينهما في سنغافورة في الـ12 من يونيو الماضي، وأكدت بيونغ يانغ في الإعلان المشترك الصادر عن القمة استعدادها لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية مقابل ضمانات أمنية.

المصدر: وكالات