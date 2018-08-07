أنقرة تحدد أعضاء وفدها إلى واشنطن

ذكرت محطة "سي إن إن ترك" التلفزيونية اليوم الثلاثاء أن الحكومة التركية حددت أفراد وفد سيزور الولايات المتحدة لبحث الأزمة الراهنة بين البلدين الحليفين في حلف شمال الأطلسي.

وذكرت المحطة في وقت سابق أن الوفد سيزور واشنطن خلال يومين وأن تركيا والولايات المتحدة توصلتا لاتفاق سابق بشأن قضايا معينة.

من جهتها أفادت وكالة "الأناضول" الرسمية بأن الوفد التركي سيرأسه مساعد وزير الخارجية سادات أونال.

وارتفعت الليرة التركية، التي هوت بفعل مخاوف بشأن توتر العلاقات، بعد نشر هذا التقرير.

ABD ile ön mutabakat sağlandı https://t.co/yL2m9tmunY

Heyet iki gün içerisinde Washington'a gidiyor pic.twitter.com/RMseSMclqn — CNN Türk (@cnnturk) 7 августа 2018 г.

إلى ذلك نشرت السفارة الأمريكية لدى أنقرة تغريدات على موقع تويتر قالت فيها إنه رغم التوترات فالولايات المتحدة لا تزال صديقة قوية وحليفة لتركيا، مضيفة أن البلدين لديهما علاقات اقتصادية قوية.

(1/2) Mevcut gerginliklere rağmen ABD, Türkiye’nin sağlam bir dostu ve müttefiki olmayı sürdürmektedir. Ülkelerimiz, canlı bir ekonomik ilişkiye sahiptir. — US Embassy Turkey (@USEmbassyTurkey) 7 августа 2018 г.

كما أفادت السفارة بأن نبأ توقع مسؤول أمريكي بارتفاع الدولار ليعادل 7 ليرات تركية، ملفق ولا أساس له من الصحة.

(2/2) Bu nedenle, bir Amerikalı yetkilinin, Amerikan dolarının 7 TL olacağı tahmininde bulunduğu yönünde tamamen temelsiz ve sorumsuz haberlerin Türk medyasında yer alması çok talihsiz ve rahatsız edicidir. Bu, uydurulmuş ve temelsiz bir yalandır. — US Embassy Turkey (@USEmbassyTurkey) 7 августа 2018 г.

المصدر: وكالات