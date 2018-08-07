 
مباشر

أنقرة تحدد أعضاء وفدها إلى واشنطن

أخبار العالم

أنقرة تحدد أعضاء وفدها إلى واشنطن
RT
"سي إن إن ترك": أنقرة حددت أعضاء الوفد الذي سيزور الولايات المتحدة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kmac

ذكرت محطة "سي إن إن ترك" التلفزيونية اليوم الثلاثاء أن الحكومة التركية حددت أفراد وفد سيزور الولايات المتحدة لبحث الأزمة الراهنة بين البلدين الحليفين في حلف شمال الأطلسي.

وذكرت المحطة في وقت سابق أن الوفد سيزور واشنطن خلال يومين وأن تركيا والولايات المتحدة توصلتا لاتفاق سابق بشأن قضايا معينة.

من جهتها أفادت وكالة "الأناضول" الرسمية بأن الوفد التركي سيرأسه مساعد وزير الخارجية سادات أونال.

وارتفعت الليرة التركية، التي هوت بفعل مخاوف بشأن توتر العلاقات، بعد نشر هذا التقرير.

إلى ذلك نشرت السفارة الأمريكية لدى أنقرة تغريدات على موقع تويتر قالت فيها إنه رغم التوترات فالولايات المتحدة لا تزال صديقة قوية وحليفة لتركيا، مضيفة أن البلدين لديهما علاقات اقتصادية قوية.

كما أفادت السفارة بأن نبأ توقع مسؤول أمريكي بارتفاع الدولار ليعادل 7 ليرات تركية، ملفق ولا أساس له من الصحة.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون: من الخطأ حظر النقاب..